غيغر: “المنتخب الجزائري سيستعيد بريقه مع بيتكوفيتش”

أكد المدرب السويسري آلان غيغر، ثقته الكبيرة في استعادة المنتخب الوطني لبريقه، تحت قيادة الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال غيغر، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “متفائل بعودة الكرة الجزائرية إلى سابق عهدها مع هذا المدرب”.

كما أضاف: “لكن يتوجب على أسرة كرة القدم أن تمد له يد العون، فهو لا يمتلك الكثير من المعلومات عن أجواء الكرة الأفريقية التي لها خصوصيتها”.

وتابع آلان غيغر: “أتمنى أن أتلقى في الوقت القريب دعوة من الاتحاد الجزائري لحضور إحدى مباريات الخضر الذي سيتخطى كل مشاكله، وسيستعيد بريقه مع فلاديمير بيتكوفيتش”.