غيغر: “بيتكوفيتش خليط بين عدة مدارس كروية ويطمح للنجاح خارج أوروبا”

كشف المدرب السويسري ألان غيغر. وجود رغبة كبيرة لدى فلاديمير بيتكوفيتش. للنجاح خارج أوروبا، مؤكدا في ذات الوقت قدرته على تقديم الاضافة اللازمة للخضر.

وقال غيغر، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “الاتحاد الجزائري قد اختار مدرباً كفئاً بإمكانه جلب الكثير للخضر. كما كان يفعل مع المنتخب السويسري”.

كما أضاف: “بيتكوفيتش يُعتبر أصغر سناً من بقية الأسماء (هوغو بروس، وكارلوس كيروش، وخوسيه بيسيرو)، ولديه الطموح والرغبة من أجل النجاح خارج أوروبا”.

وتابع آلان غيغر: “بيتكوفيتش، أعتبره خليطاً بين عدة مدارس؛ اليوغسلافية، الكرواتية، الإيطالية والسويسرية، وهو ما قد يصب في صالح المنتخب الجزائري الذي يمتلك لاعبين محترفين متخرجين من عدة دوريات”.