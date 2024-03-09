غيغر: “لاعبون مثل وناس عوار وغويري يناسبون أفكار بيتكوفيتش”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز المدرب السويسري آلان غيغر، طريقة اللعب الذي يعتمدها الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، ونوعية اللاعبين الذين يناسبون طريقته.
وقال غيغر، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “مقارنة بالنجوم التي يمتلكها الخضر، بيتكوفيتش سيكون محظوظاً للغاية في تجربته الجديدة”.
كما أضاف: “هو معروف بلعبه الهجومي، ولاعبين من نوعية آدم وناس وحسام عوار وأمين غويري ستسمح له بتطبيق كل أفكاره”.
وأردف المدرب الأسبق لشبيبة القبائل: “فلاديمير، يلعب بأكثر من أسلوب في لقاء واحد، لأنه مدرب معروف بدهائه التكتيكي”.
وتابع آلان غيغر: “أنا متشوق لرؤية ما سيقدمه للخضر، رغم إدراكي أن المأمورية لن تكون سهلة طالما أنه يخوض أول تحد في إفريقيا، وسيقف على حجم الضغوطات الموجودة في المنتخب الجزائري”.
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