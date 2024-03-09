غيغر: “هذه المجموعة التي سيعتمد عليها بيتكوفيتش مع المنتخب الجزائري”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدرب السويسري، آلان غيغر، أهم مميزات الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، كما كشف المجموعة التي سيعتمد عليها في عمله مع الخضر.
وصرّح غيغر، لموقع “العربي الجديد”: “بيتكوفيتش، كان وراء اكتشاف وبروز عدة نجوم، أبرزها مانويل أكانجي، دينيس زكريا، والهداف بريل إمبولو، المتألق مع منتخب سويسرا في المونديال الأخير”.
كما كشف المدرب السويسري: “فلاديمير، سيشكل مجموعة قوية مع المنتخب الجزائري، والتي ستكون خليطاً بين لاعبي الخبرة، والشباب”.
وتابع آلان غيغر: “بيتكوفيتش، دقيق للغاية في عمله، دون تجاهل الجانب الانضباطي، فهو صارم للغاية، رغم أنه يظهر للجميع أنه من نوعية المدربين الهادئين”.
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