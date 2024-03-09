غيغر: “واثق من قدرة بيتكوفيتش على النجاح مع المنتخب الجزائري”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى المدرب السويسري، آلان غيغر. ثقته الكبيرة في قدرة فلاديمير بتكوفيتش. على النجاح في مهمته الجديدة مع المنتخب الجزائري.
وقال غيغر، في حوار لموقع “العربي الجديد”: “بيتكوفيتش يمتلك العديد من النقاط الإيجابية. فهو مدرب مُطلع على الكرة الحديثة. بحكم عمله في عدة دوريات قوية”.
كما أضاف: “بيتكوفيتش محب لعمله، ومتعطش دوماً للانتصارات، ويمتلك علاقة أكثر من رائعة مع لاعبيه، دون نسيان عمله كمدرب وطني لفترة طويلة مع سويسرا”.
وأردف المدرب السويسري: “أنا واثق من قدرته على النجاح مع المنتخب الجزائري، خاصة إذا ما وفر له اتحاد الكرة كل متطلباته”.
وتابع آلان غيغير: “أنا أدعم بيتكوفيتش، وأتمنى له كل التوفيق في مسيرته الجديدة، سيكون على موعد للتعرف على بلد مهووس بكرة القدم، وجمهور محب للغاية لمنتخبه الوطني”.
رابط دائم : https://nhar.tv/DnLeF