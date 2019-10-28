غيلاس: “دوما لا يدين بأموال لشبيبة القبائل”

الرياضة
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غيلاس: “دوما لا يدين بأموال لشبيبة القبائل”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد غيلاس ملال، علاقة الطيبة بالمدرب السابق لشبيبة القبائل، فرانك دوما، مؤكدا أن هذا الأخير لا يدين بأموال للنادي القبائلي.

وصرح غيلاس ملال، حصريا لتلفزيون “النهار”: “لدي علاقات جيدة مع فرانك دوما، مثلما علاقته جيدة مع شريف ملال”.

وأضاف: “الكلام الذي قاله بخصوص أن شريف ملال لا يعرف كرة القدم ليس قرآن، هذه نظرته الخاصة، وهو مسؤول عن كلامه”.

وتابع: “أنا لم أطرد دوما، ولا أملك الصلاحية للقيام بذلك، وأتأسف كثيرا للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها”

وأردف: “دوما، لا يجيد العربية ولا القبائلية، وقال بأنه هناك من نقل له الأخبار، وهذا الشخص نقل له أخبار لا علاقة لها بالصحة، لذا أدعوه لتقديم إعتذاراته”.

وختم غيلاس ملال: “أفند كل ما قاله دوما بخصوص الأموال التي يدين بها لشبيبة القبائل، وأتحداه أن يثبت ما يقوله”.


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