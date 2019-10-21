غيلاس: “سعيد بالثلاثية وعلينا الآن الإستعداد للبطولة”

أبدى الدولي الجزائري نبيل غيلاس، سعادته بالمساهمة في فوز فريقه فيتوريا سيتوبال، أمام نادي ديسبورتيفو أغوياس، وتسجيله لثلاثية في هذه المباراة.

وصرح غيلاس للصحافة البرتغالية، عقب هذا اللقاء: “أنا سعيد بتسجيل ثلاثية في هذه المباراة، الفريق المنافس فتح اللعب، وسجلنا ما استطعنا”.

وأضاف مهاجم سيتوبال: “الآن علينا العودة للتدريبات، والإستعداد جيدا لمباراتنا المقبلة في البطولة، أمام نادي ماريتيميو”.

يذكر أن هذه أول الأهداف التي يسجلها نبيل غيلاس، منذ انضمامه لناديه فيتوريا سيتوبال البرتغالي، في الميركاتو الصيفي الماضي.