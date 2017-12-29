غيلاس في طريق العودة إلى الدوري الإسباني !

أشار موقع الأخبار التركي هابيرتورك أن المهاجم الجزائري نبيل غيلاس الناشط مع نادي غوزتيبي بات قريبا من العودة إلى صفوف ناديه السابق ليفانتي الإسباني.

حيث يريد ليفانتي إستعادة هدافه السابق مقابل 500 ألف أورو حسب ذات المصدر، الذي أكد رسمية المفاوضات بين الطرفين.

وكان غيلاس قد خاض تجربة مع ليفانتي الإسباني موسم 2015-2016، قدم خلالها أداءا جيدا ونال الكثير من الثناء خصوصا وأنه كان معارا من بورتو البرتغالي.

للإشارة، فإن صاحب الـ27 عاما، يمر بفترة صعبة هذا الموسم في الدوري التركي خصوصا بعد أن فقد مكانته مع ناديه ناهيك عن تراجع إمكانياته البدنية.