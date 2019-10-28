غيلاس ملال: “كنت معارضا لرغبة شريف في رئاسة الشبيبة”

كشف غيلاس ملال، أنه في البداية كان ضد رغبة أخيه شريف ملال، في تقدمه لرئاسة فريق شبيبة القبائل، مرجعا ذلك لعدة أسباب.

وصرح غيلاس ملال، لتلفزيون النهار: “عندما أبدى شريف ملال، طموحه في رشاسة شبيبة القبائل، أنا كنت معارضا للفكرة”.

وأوضح: “وضعية شبيبة القبائل، في تلك الفترة كانت غامضة من جميع الجوانب، يمكن القول أن النادي كان فخا واضحا للجميع”.

وتابع: “الوضعية المالية للنادي كانت كارثية، اللاعبين كانو محبطين، الجماهير في سخط كبير، كل هذه العوامل دفعتني لمعارضة فكرة شريف ملال”.

وتابع غيلاس: “لولا شجاعة شريف ملال، الذي كان يملك رغبة كبيرة في انقاذ النادي، لربما كانت شبيبة القبائل، اليوم القسم الثاني”.