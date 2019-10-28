غيلاس ملال: “هذه هي مهمتي في شبيبة القبائل”

أوضح غيلاس ملال، شقيق رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، طبيعة مهمته في النادي القبائلي، ردا منه على انتقادات بعض أنصار النادي.

وصرح غيلاس ملال، حصريا لتلفزيون “النهار”: “أنا مجرد عامل متطوع في شبيبة القبائل، أشغل منصب مدير مشروع النادي”.

وأضاف: “مهمتي في الفريق، هي السهر على نجاح الشروع الذي جاءت به الإدارة الجديدة للنادي، بتنفيذ طلبات الرئيس شريف ملال”.

وتابع: “هدفي الأول هو مساعدة النادي، أنا لا أبحث عن الشهر من خلال شبيبة القبائل، لأن الشهرة لا تهمني، بدليل أنه لم يسبق لي الإدلاء بأي تصريح للصحافة”.