غيلاس ملال: “هذه هي مهمتي في شبيبة القبائل”

الرياضة
  • -
  • 0
غيلاس ملال: “هذه هي مهمتي في شبيبة القبائل”
بقلم النهار أونلاين

أوضح غيلاس ملال، شقيق رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، طبيعة مهمته في النادي القبائلي، ردا منه على انتقادات بعض أنصار النادي.

وصرح غيلاس ملال، حصريا لتلفزيون “النهار”: “أنا مجرد عامل متطوع في شبيبة القبائل، أشغل منصب مدير مشروع النادي”.

وأضاف: “مهمتي في الفريق، هي السهر على نجاح الشروع الذي جاءت به الإدارة الجديدة للنادي، بتنفيذ طلبات الرئيس شريف ملال”.

وتابع: “هدفي الأول هو مساعدة النادي، أنا لا أبحث عن الشهر من خلال شبيبة القبائل، لأن الشهرة لا تهمني، بدليل أنه لم يسبق لي الإدلاء بأي تصريح للصحافة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=719158

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com