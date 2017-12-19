غيلاس مُهدد بالطرد من تركيا لسبب غريب !!

أصبح الدولي الجزائري، نبيل غيلاس، غير مرغوب فيه داخل ناديه “غوزتيب”، الساعي للتخلص منه، مع إقتراب إفتتاح سوق التحويلات الشتوي.

وأشارت تقارير تُركية بأن مُدرب الفريق، “تامر تونة” مُستاء من “البدانة” التي يعاني منها مُهاجمه، مما يؤثر سلبا على مُستوياته.

ونظرا لمُشكل اللياقة الذي يعاني منه إبن مارسيليا، فقد وجد نفسه خارج القائمة الرسمية خلال الجولات الثلاث الماضية من الدوري.

يُشار بأن اللاعب الأسبق لبورتو البرتغالي، لم يفرض نفسه مع “غوزتيب”، مُكتفيا بالظهور في 4 مُباريات كأساسي، سجل خلالها هدفين.