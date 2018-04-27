غيلاس يتألق ويُسجل للمرة الثالثة على التوالي

قاد المُهاجم الجزائري نبيل غيلاس فريقه “غوزتيبي” التركي لتحقيق فوز كبير أمسية اليوم بخماسية كاملة دون رد ضد “كارابوك سبور”.

وسجل غيلاس ثنائية في اللقاء الذي يدخل لحساب الجولة ال31 من الدوري التركي الممتاز.

وجاءت ثنائية مُهاجم الخضر السابق في الدقيقتين ال64 وال77 على التوالي مواصلا بذلك تألقه الشديد في الأونة الأخيرة.

وسجل اللاعب الذي شارك أساسيا اليوم في اللقاء الماضي وماقبل الماضي من الدوري التركي أيضا مايثبت وجوده في فورمة عالية.

وبهذا الفوز صعد غوزتيبي للمركز ال5 من الدوري التركي الممتاز.