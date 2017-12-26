غيلاس يجد طوقا للنجاة من “غوزتيبي”

تحصل الدولي الجزائري، نبيل غيلاس على مُقترح مُهم من “أكهيسار سبور”، يسمح له بالخروج من المُعاناة التي يعيشها مع “غوزتيبي”.

وأشارت وسائل الإعلام التركية، بأن المُهاجم مُتحمّس لتغيير الأجواء، كونه غير مرغوب فيه مع فريقه والذي لايُشارك معه إلا نادرا.

يُذكر بأن اللاعب الأسبق لبورتو البرتغالي، أصبح محل سُخرية في الفترة الماضية، بسبب لياقته البدنية المُتدهورة وزيادة وزنه الظاهرة للعيان.

ولم يظهر إبن مارسيليا مع “غوزتيبي” سوى في 11 مُباراة منذ بداية الموسم، 4 منها كأساسي واكتفى خلالها بتسجيل هدفين.