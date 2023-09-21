غيلسون: “أتمنى تألق الجزائر في “الكان” وطعم المونديال يختلف بدون الخضر”
بقلم كريم تيغرمت
عبّر ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم غيلسون فيرنانديز، عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني، في التحديات المقبلة التي تنتظره.
وصرح غيلسون فيرنانديز، اليوم الخميس: “عمل كبير ينتظر المنتخب الجزائري، تحضيرا لنهائيات كأس امم إفريقيا، وتصفيات كأس العالم، ويمكنكم تحقيق هذه الأهداف بالاتحاد، والتعاون”.
كما أضاف: “نتمنى حظ موفق للمنتخب الجزائري، في مشاركته المقبلة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024”.
وتابع ممثل “الفيفا”، غيلسون فيرنانديز: “كأس العالم بدون الجزائر، لها طعم مغاير، لذا عليكم بذل المزيد من الجهودات”.
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