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الرياضة

غيلسون: “أتمنى تألق الجزائر في “الكان” وطعم المونديال يختلف بدون الخضر”

بقلم كريم تيغرمت
غيلسون: “أتمنى تألق الجزائر في “الكان” وطعم المونديال يختلف بدون الخضر”
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عبّر ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم غيلسون فيرنانديز، عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني، في التحديات المقبلة التي تنتظره.

وصرح غيلسون فيرنانديز، اليوم الخميس: “عمل كبير ينتظر المنتخب الجزائري، تحضيرا لنهائيات كأس امم إفريقيا، وتصفيات كأس العالم، ويمكنكم تحقيق هذه الأهداف بالاتحاد، والتعاون”.

كما أضاف: “نتمنى حظ موفق للمنتخب الجزائري، في مشاركته المقبلة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024”.

وتابع ممثل “الفيفا”، غيلسون فيرنانديز: “كأس العالم بدون الجزائر، لها طعم مغاير، لذا عليكم بذل المزيد من الجهودات”.

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