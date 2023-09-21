غيلسون فيرنانديز: “أبواب الفيفا مفتوحة لمساعدة الجزائر”

أكد ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم غيلسون فيرنانديز، اليوم الخميس، جاهزية الفيفا لتقديم المساعدة اللازمة للفاف من أجل تطوير كرة القدم الجزائرية.

وصرح غيلسون، خلال الجمعية العامة الانتخابية للفاف: “تواجدنا اليوم هنا كمراقبين، رفقة ممثلي “الكاف””.

كما أضاف: “سندعم الرئيس الجديد للفاف ومكتبه الفيدرالي، من خلال منحه بعض مفاتيح لتطوير المركز التقني، ولمساعدة كرة القدم الجزائرية بصفة عامة”.

وأردف ممثل الفيفا: “يجب العمل بجد لتطوير البطولة المحلية ومستوى الفئات الشبانية، ونحن جاهزون لتقديم المساعدة اللازمة”.

وتابع غيلسون فيرنانديز: “أبواب الفيفا مفتوجة للجزائر، من أجل تقدسم المساعدة اللازمة للنهوض بكرة القدم الجزائرية”.