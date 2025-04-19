غيموز:”هكذا سنشكل قاعدة صلبة لمنتخب أقل من 17 سنة”

تحدث الناخب الوطني لأقل من 17 سنة، نبيل غيموز، لموقع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن إعادة بعث هذه الفئة، بهدف تشكيل النواة المستقبلية للمنتخبات الوطنية مستقبلا.

وصرح المدرب، نبيل غيموز، في هذا الشأن:”سنبدأ أولاً بمراجعة شاملة لعدد من اللاعبين من خلال ثلاثة تربصات جهوية. أولها مبرمج هذا السبت 19 أفريل، وسيخص منطقة الشرق الجزائري، حيث تم انتقاء ثلاثين لاعباً من الرابطات الجهوية لقسنطينة، باتنة وعنابة”.

وأضاف قائلاً: “التربص الثاني سيُجرى في وهران من 27 أفريل إلى 1 ماي، وسيجمع لاعبين من رابطات وهران، بشار وسعيدة. أما التربص الثالث والأخير فسيُقام في الجزائر العاصمة، وسيتعلق بلاعبي رابطات الجزائر، البليدة وورقلة”.

وأكد غيموز أن جميع اللاعبين المدعوين لهذه التربصات تم اختيارهم مسبقاً من قبل المديرية الفنية الوطنية (DTN)، وذلك بعد تألقهم في النسخة الأولى من “المهرجان الوطني للمواهب الشابة” الذي نُظم الصيف الماضي في وهران، وكان مخصصاً للاعبين المولودين سنة 2010.

واختتم حديثه قائلاً: “سنعمل على تقييم كل لاعب بعناية كبيرة. بهدف تكوين قاعدة متينة وصلبة لهذا المنتخب الجديد لأقل من 17 سنة، والذي نطمح من خلاله إلى بناء مستقبل مشرق لكرة القدم الجزائرية.”

للإشارة، لإنطلق أول تربص للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، اليوم السبت، بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية بالباز (سطيف)، ويتواصل إلى غاية 23 أفريل.