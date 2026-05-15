غيموز: “بدايتنا كانت كارثية أمام غانا لكن ردّ فعل لاعبينا كان قوياً”

أبدى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أمين غيموز، أسفه لتضييع الفوز في المباراة الافتتاحية من كأس إفريقيا، عقب التعادل أمام منتخب غانا، في مواجهة اعتبرها أمام أقوى منافس في المجموعة.

وأكد غيموز، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن بداية “الخضر” كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن الفريق عانى كثيرًا خلال الشوط الأول قبل أن يظهر بوجه مختلف بعد الاستراحة.

وقال: “واجهنا أفضل منتخب في المجموعة، وأعتقد أن بدايتنا كانت كارثية، لكن في الشوط الثاني عرفنا كيف نعود بقوة إلى أجواء المباراة”، مضيفًا أن المنتخب تفادى الخسارة بفضل رد الفعل الإيجابي للاعبين وتحسن الأداء تدريجيًا.

ورغم رضاه النسبي عن ردة فعل عناصره، لم يُخف غيموز تحسره على ضياع نقاط الفوز، معتبرًا أن المنتخب كان قادرًا على حسم المواجهة خلال المرحلة الثانية، بعد السيطرة على مجريات اللعب وخلق فرص سانحة للتسجيل.

وختم مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من المباراة، مشددًا على أن المجموعة ستعمل على الظهور بشكل أقوى في اللقاء القادم، من أجل تعزيز حظوظها في التأهل ومواصلة المشوار القاري بثقة أكبر.