غيموز: جاهزون لمواجهة غانا في افتتاح “الكان” وهدفنا التأهل إلى كأس العالم

أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أمين غيموز، جاهزية أشباله لخوض غمار منافسة كأس أمم إفريقيا 2026، معربًا عن تفاؤله بقدرة “الخضر” على تحقيق مشوار مشرّف وبلوغ نهائيات كأس العالم.

وفي تصريحات لقناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر “يوتيوب”، اليوم الأربعاء، أوضح غيموز أن التحضيرات تسير في الاتجاه الصحيح، قائلاً: “إلى حد الآن الأمور تسير على ما يرام، أتمنى أن نجري مباريات في مستوى طموحاتنا، وسنسعى للتأهل من هذه المنافسة إلى كأس العالم”.

من جهته، أبدى لاعب المنتخب الوطني، أيوب دهماس، ثقة كبيرة في قدرة المجموعة على رفع التحدي. مؤكداً في تصريحات للموقع الرسمي لـ الفاف: “التحضيرات تجري في ظروف جيدة، وإن شاء الله سنقوم بما في وسعنا للتأهل إلى كأس العالم”.

ويدخل شبان “الخضر” أجواء المنافسة القارية مساء غد الخميس، بمواجهة منتخب غانا لأقل من 17 سنة، انطلاقًا من الساعة الثامنة مساءً. في اختبار أول سيكون مهمًا لرسم ملامح مشوار المنتخب في البطولة.

وكانت العناصر الوطنية قد أجرت أمس ثاني حصة تدريبية لها، بمشاركة 25 لاعبًا، ركّز فيها الطاقم الفني بقيادة غيموز، على الجانبين التقني والتكتيكي، بهدف وضع اللاعبين في أجواء المنافسة وتجهيزهم بأفضل صورة قبل موعد الافتتاح القاري.