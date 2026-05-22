غيموز: “مجموعتنا في كأس العالم متوازنة ومشاركتنا مكسب للجزائر”

أبرز مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أمين غيموز، أهمية، مشاركة شبان الخضر في الطبعة المقبلة من كأس العالم لأقل من 17 عاما، والمجموعة التي يتواجدون فيها.

وقال غيموز، في تصريح خاص للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “قرعة كأس العالم وضعتنا في مجموعة متوازنة”.

كما أضاف: “المنتخب الأمريكي، يعتبر الأفضل في مجموعتنا، يملك مستوى عالي، ومعتاد على هذه المشاركة في كأس العالم”.

وأردف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما: “يمكننا منافسة منتخبي الشيلي، ومونتينيغرو، على المركز الثاني في مجموعتنا”.

وتابع أمين غيموز: “مشاركتنا في كأس العالم لأقل من 17 عاما، هو مكسب لكرة القدم الجزائرية، وأتمنى أن تصبح عادة بالنسبة لنا، ما سيمح برفع مستوى مواهبنا الشابة”.