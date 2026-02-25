غيموز يستدعي 22 لاعبا للتربص المقبل لشبان المنتخب الوطني

كشف مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم (أقل من 17 عاما)، دريس غيموز، قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وجّه غيموز، الدعوة لـ22 لاعبا للمشاركة في التربص المقبل.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذا التربص سيجري في الفترة ما بين 25 فيفري الجاري إلى 4 مارس المقبل، بمركز فوكة.

وضمّت القائمة الكاملة للاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، المعنيين بتربص فوكة، أسماء كل من: