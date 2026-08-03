غيموز يستدعي 26 لاعبا لتربص المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما

يخوص المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، بقيادة المدرب أمين غيموز، تربص تحضيري، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.

ووجّه المدرب أمين غيموز، الدعوة لـ26 لاعبا من فئة أقل من 17 عاما، لمختلف الأندية الوطنية، للمشاركة في هذا التربص التحضيري.

كما كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية، بأن هذا التربص الجاري بمركز “سيدي موسى” سيدوم إلى غاية 10 أوت الجاري.

وضمت قائمة اللاعبين المعنيين بتربص المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أسماء كل من: