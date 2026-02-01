غيموز يعلن قائمة لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة المعنيين بالتربص التحضيري المبرمج بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 فيفري الجاري.

ويأتي هذا التربص في إطار برنامج التحضيرات الذي سطره الطاقم الفني للمنتخب الوطني تحسباً للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى المدرب أمين غيموز إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين، والعمل على تعزيز الانسجام والتفاهم داخل المجموعة، إلى جانب تقييم المستوى الفني والبدني للعناصر المستدعاة.

وضمت القائمة عدداً من اللاعبين الناشطين في مختلف الأندية الوطنية، ما يعكس حرص الطاقم الفني على توسيع قاعدة الاختيار ومنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواهب الشابة لإبراز قدراتها.

وينتظر أن يتخلل هذا التربص برنامج تدريبي مكثف، يهدف إلى تطوير الجوانب التكتيكية والفنية، ووضع اللبنات الأساسية لتشكيلة قادرة على تمثيل الجزائر بشكل مشرف في المنافسات القادمة.