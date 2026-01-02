غيموز يعلن قائمة منتخب أقل من 17 سنة للتحضير بمركز سيدي موسى

أعلن المدرب أمين غيموز عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، الذين سيشاركون في تربص تحضيري بمركز سيدي موسى خلال الفترة من 2 إلى 8 جانفي 2026. ويشارك في هذا التربص لاعبو مختلف أندية البطولة الوطنية، في إطار برنامج التحضير والمتابعة الذي تسطره الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ويهدف التربص إلى تقييم جاهزية العناصر الشابة ومنح الفرصة لأبرز المواهب المحلية لإبراز إمكانياتها، استعدادا للاستحقاقات القادمة.

وشملت القائمة لاعبين واعدين مثل أيمن سعود من شباب بلوزداد ، نوبلي محمود من بارادو، جودي نزيم من اتحاد العاصمة، مكّاوي عبد المنعم من مولودية الرويسات، إضافة إلى عابد ياسين من بارادو ودهماس أيوب من اتحاد العاصمة.

ويأمل الطاقم الفني من خلال هذا التربص في بناء مجموعة قوية ومتجانسة، قادرة على تمثيل الألوان الوطنية مستقبلا، في ظل الاهتمام المتزايد بالفئات الشبانية التي تشكل خزانا حقيقيا للمنتخب الأول.