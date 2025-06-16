غيموز يكشف التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمام تونس

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أمين غيموز عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال مواجهة منتخب تونس.

وتندرج المباراة ضمن الدورة الودية الدولية المقامة بالجزائر.

وعرفت تشكيلة المنتخب الوطني اعتماد المدرب أمين غيموز على اللاعب نوبلي محمود لقيادة رفقائه لتحقيق الفوز والتتويج بالدورة الودية الدولية.

وستنطلق المباراة على الساعة الـ 20:00 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، التي ستكون نتيجة التعادل كافية لشبان الخُضر للتتويج.