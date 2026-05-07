غيموز يكشف عن قائمة منتخب أقل من 17 سنة استعدادًا “الكان”

كشف الناخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، أمين غيموز، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة 2026 المقررة خلال الفترة من 13 ماي الحالي إلى 2 جوان المقبل.

ويعوّل الطاقم الفني على تشكيلة شابة وطموحة من أجل تقديم مشاركة قوية في البطولة القارية. بعدما تمكن المنتخب الجزائري من حجز بطاقة التأهل إثر احتلاله المركز الثاني في دورة اتحاد شمال إفريقيا التي احتضنتها ليبيا.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب كلٍّ من السنغال، جنوب إفريقيا وغانا. في مجموعة تبدو متوازنة لكنها تعد بمنافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

ويسعى أشبال المدرب، أمين غيموز، إلى تشريف الألوان الوطنية وتحقيق مشوار مميز في البطولة. خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالفئات الشبانية. أملا في صناعة جيل جديد قادر على حمل مشعل الكرة الجزائرية مستقبلا.