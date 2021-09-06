غينيا.. إجتماع مصيري لقادة الإنقلاب اليوم

أعلن ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا أمس الأحد واعتقلوا الرئيس ألفا كوندي، فرض حظر تجول في كل أنحاء البلاد “حتى إشعار آخر” واستبدال حكام المناطق وتعويضهم بعسكريين، في وقت توالت فيه الإدانات الدولية للانقلاب العسكري.

وقال الضباط في بيان بثه التلفزيون الوطني إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة كوندي ومسؤولين آخرين اليوم الاثنين في العاصمة كوناكري.

يأتي ذلك عقب إعلان قائد القوات الخاصة العقيد مامادي دومبويا، في مقطع انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تنحية الرئيس ألفا كوندي.

وقال في تصريح موجه إلى المواطنين “قررنا حل المؤسسات والحكومة وإقفال الحدود البرية والجوية، ونتوجه إلى من يهمه الأمر إلى إكمال عملهم بشكل طبيعي”.

وبثّ الانقلابيون مقطع فيديو للرئيس ألفا كوندي مقبوضا عليه.

وذكرت مصادر عسكرية أن الرئيس اقتيد إلى موقع لم يُكشف عنه، وأن المتمردين اعتقلوا مسؤولين حكوميين كبارا.

ومع هذه التطورات توالت ردود الفعل المنددة بالانقلاب، حيث دعا رئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد إلى اجتماع فوري لبحث الوضع في غينيا.

وندد الاتحاد الأفريقي بالانقلاب العسكري في غينيا، وطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي.

كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاستيلاء على السلطة في غينيا بقوة السلاح.

وأدانت الخارجية الأميركية أيضا الانقلاب في غينيا.

ومن جهتها استنكرت باريس مساء أمس الأحد “محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة” في غينيا، داعية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس كوندي”.

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