غينيا الاستوائية تنظم إلى قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كان كوت ديفوار

انظم منتخب غينيا الاستوائية إلى قائمة المنتخبات المتأهلة رسميا إلى كأس افريقا التي ستجري بكوت ديفوار.

وحجز منتخب غينيا الاستوائية مقعدا له للمرة الثانية تواليا في العرس الكروي المقبل والرابع في تاريخه.

وكان منتخب غينيا الاستوائية قد فاز على منتخب تونس بهدف مقابل صفر، ليحسم التأهل رسميا اليوم السبت.

وبذلك ينظم إلى القائمة المتأهلة و المتمثلة في كل من كوت ديفوار، الجزائر، المغرب، جنوب افريقيا، السنغال، بوركينافاسو، تونس، مصر، زامبيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti