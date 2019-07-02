غينيا الشبح الأسود للجزائر في تاريخ المواجهات !

يواجه المنتخب الوطني نظيره الغيني في يوم الأحد المقبل في إطار الدور ثمن النهائي من منافسة كاس امم إفريقيا بملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين المنتخبين، نجد أن منتخبنا الوطني دائما ما يواجه صعوبات كبيرة أمام منتخب غينيا.

حيث سبق للمنتخبين وأن تواجها في 9 مناسبات، فاز في المنتخب الوطني في مبارتين فقط، مقابل 5 هزائم، وتعادلين، في حين كانت أكبر هزيمة بخماسية كاملة سنة 1972.

تاريخ المواجهات بين الجزائر وغينيا

الجزائر 1 – 0 غينيا تصفيات 1972 كأس العالم

غينيا 5 – الجزائر 1 1972 تصفيات كأس العالم

غينيا 2- الجزائر 0 1995 الألعاب الإفريقية

الجزائر 0- غينيا 1 1998 كاس أمم إفريقيا

غينيا 0 – الجزائر 0 2006 تصفيات كأس أمم إفريقيا

الجزائر 0- غينيا 2 2007 تصفيات كاس أمم إفريقيا

الجزائر 2 غينيا 2 2013 مباراة ودية

الجزائر 1- غينيا 2 2015 مباراة ودية

الجزائر 2 – غينيا 1 2017مباراة ودية

2 إنتصارات ، 5 هزائم ، 2 تعادل