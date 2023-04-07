غينيا بيساو ترغب في تعزيز أكبر لعلاقاتها الثنائية مع الجزائر

صرح السفير الجديد لغينيا بيساو مامادو أليو جالو، أن بلاده ترغب في تعزيز أكبر لعلاقاتها الثنائية مع الجزائر.

وفي تصريح أدلى به عقب حفل تسليم أوراق إعتماد سفراء جدد لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أكد مامادو اليو جالو قائلا: يجسد وجودي بالجزائر إرادة غينيا بيساو، رئيسا و حكومة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

كما أكد السفير الجديد أن البلدين تربطهما علاقات دبلوماسية طويلة الأمد. مضيفا بأن أول عملة لغينيا بيساو صنعت في الجزائر.

من جهة اخرى, أشار سفير غينسا بيساو الجديد أليو جالو، أن ” الجزائر و غينيا بيساو بلدان شقيقان و صديقان. مضيفا لطالما قدمت الجزائر لنا المساعدة و لا تزال تفعل ذلك. مضيفا أن غينيا بيساو تمنح العديد من فرص الإستثمار و أن سفارتنا مفتوحة لكل من يرغب في الإستثمار هناك.

و قد جرى حفل تسليم اوراق الاعتماد بحضور وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية محمد نذير العرباوي.