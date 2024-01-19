غينيا تتفوق على غامبيا وتضع قدما في الدور الثاني

تمكن منتخب غينيا من الفوز أمام منتخب غامبيا بهدف نظيف من إمضاء اللاعب كامارا ضمن منافسة كأس أمم إفريقيا.

ووضع منتخب غينيا قدما في الدور الثاني بعدما حقق تعادل أمام منتخب الكاميرون في أولى مباريات الكان، حيث اكتسب 4 نقاط كاملة وصعد إلى وصافة الترتيب خلف الرائد منتخب السنغال.

وجرت المباراة بملعب “شارليس كونان باني” الذي شهد حضور جماهيري قوي، من الجانبين، وسط أجواء إفريقية رائعة.

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