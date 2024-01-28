غينيا تعبر إلى ربع نهائي الكان على حساب غينيا الاستوائية

تمكن منتخب غينيا من الفوز أمام الجارة غينيا الاستوائية في الوقت بدل الضائع بهدف قاتل في منافسة كأس أمم افريقيا.

و عبرت غينيا إلى ربع نهائي الكان بهدف محمد بابو، في المباراة التي عرفت طرد الحكم لاعب عينيا الاستوائية فيديريكو بيكورو وتضيع زميله في المنتخب نسووي ضربة جزاء.

كما ستجري المباراة الأخرى من ذات المجموعة بعد ساعات بين منتخب مصر و الكونغو و الفائز منهم، سيواجه غينيا في قمة النصف النهائي.

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