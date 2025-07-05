غينيا تُبعد الخضر عن كوناكري

تواجه المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الغيني في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 تحديًا غير متوقعا.

وذلك بسبب تأخر تجديد ملعب “28 سبتمبر” في العاصمة كوناكري.

حسب تقرير موقع “Guinéefoot“، أمس الجمعة، فإن أعمال الترميم في الملعب تسير بشكل جيد ويشرف عليها فريق فني مؤهل.

إلا أن الإغلاق المستمر للملعب منذ حوالي أربع سنوات بسبب تدهور بنيته التحتية يجعل من الصعب إتمام الأشغال قبل نهاية عام 2025.

هذا التأخير يعني أن المنتخب الغيني لن يتمكن من استضافة مباراة الجزائر على أرضه. وسيضطر إلى نقل المواجهة إلى ملعب “الحسن واتارا” في مدينة أبيدجان بساحل العاج. الذي أصبح الخيار البديل في انتظار إعادة فتح ملعب 28 سبتمبر.

ويأتي هذا القرار وسط محاولات مكثفة من السلطات الرياضية الغينية لضمان جاهزية ملعبها التاريخي لاستقبال المنافسات المحلية والدولية في المستقبل القريب.

كل هذه الظروف تزيد من التحديات أمام “محاربي الصحراء” الذين يسعون لتعزيز صدارتهم في المجموعة والتقدم نحو التأهل إلى كأس العالم.