غينيا الاستوائية تطيح بمنتخب كوت ديفوار وتتأهل للدور الثاني في الصدارة

صنع منتخب غينيا الاستوائية، المفاجأة، اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة من نهائيات كان 2023، من خلال اطاحته بمنتخب البلد المنظم كوت ديفوار، برباعية نظيفة.

وتمكن منتخب غينيا الاستوائية، من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ42، عن طريق اللاعب ايمليو نسيوي، وانهاء الشوط الاول لصالحهم بهدف دون رد.

كما واصل غينيا الاستوائية، سيطرته على المباراة في شوطها الثاني، وإضافة هدفين عن طريق كل من بابلو غانيت (د73)، ايمليو نسيوي (د75)، وبويلا سام (د88).

وبهذا ضمن منتخب غينيا الاستوائية، تأهله للدور الثاني من نهائيات أمم إفريقيا 2023، في صدارة المجموعة الاولى برصيد سبعة نقاط. فيما تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار عند النقطة الثالثة.