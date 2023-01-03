غيّبت مايكل جاكسون وسيلين ديون..مجلة أمريكية تحدث ضجة بقائمة أفضل المطربين في التاريخ

تغيب مايكل جاكسون عن قائمة أفضل 50 مطربا في التاريخ. واحتلت تايلور سويفت مرتبة أعلى من كريستينا أغيليرا وباربرا سترايسند، وتم نسيان سيلين ديون.

لأسباب عديدة، فإن تصنيف “أفضل 200 مطرب على الإطلاق” الذي نشرته يوم الأحد رولينج ستون. يترك مستخدمي الإنترنت في حيرة.

“لقد وضعوا مايكل جاكسون في المركز 86 ؟! وسيلين ديون لا تظهر على الإطلاق ؟!”.

وظهر في المراكز العشرة الأولى (أوتيس ريدينج، وبيونسيه، وراي تشارلز، وماريا كاري، وويتني هيوستن، وفي المقام الأو ، أريثا فرانكلين).

ومع ذلك ، فإن حالات الغياب هذه تجد تفسيرها بلا شك في معايير اختيار رولينج ستون. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن الترتيب تم من قبل هيئة التحرير والمساهمين الرئيسيين. كانت بلا شك قد توقعت الانتقادات.

وقالت المجلة “ضع في اعتبارك أن هذه قائمة أعظم المطربين، وليست الأصوات العظيمة. الموهبة رائعة ، لكن العبقرية فائقة.”

ويضيف المنشور: “في معظم الحالات ، كان ما يهمنا هو أصالة الفنان وتأثيره وعمق التوجه واتساع تراثه الموسيقي”.