زار المدرب الفرنسي “غي رو” المركز الفني الوطني بسيدي موسى، بدعوة من “الفاف”، على هامش مشاركته في ودادية اللاعبين القدامى.

وتفقد مدرب نادي “أوكسير” الفرنسي سابقا، مختلف مرافق مركز سيدي موسى، مرفوقا بالدولي الأسبق علي فرقاني ومراد سلاطني.

“غي رو” أبدعى إعجابه الكبير بمركز سيدي موسى، مؤكدا أنه يرقى لمستوى مختلف المراكز الفرنسية التي زارها.

وفي نهاية هذه الزيارة، تلقى المرب الفرنسي القدير، العديد من الهدايا، على غرار قميص المنتخب الوطني الجزائري.

وجاءت هذه الإلتفاتة من طرف “الفاف”، وودادية اللاعبين القدامى، كتكريم وتقدير لـ”غي رو” الذي تمنى عودة الكرة الجزائرية لمصاف الكبار.