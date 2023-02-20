غُرّة شعبان هذا الأربعاء وليلة الشك يوم 22 مارس

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، امسية اليوم الإثنين، ان غرة شهر شعبان سيكون يوم الأربعاء 22 فيفري 2023.

وجاء في بيان الوزارة، أنه نظرا لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شعبان 1444هـ ليوم الإثنين الـ 29 من شهر رجب 1444هـ الموافق 20 فيفري 2023م في كل ربوع الوطن ، وموافقة للمقتضيات العلمية؛

فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعلن أن غرة شهر شعبان 1444هـ سيكون يوم الأربعاء 22 فيفري 2023م.

وعليه سيكون موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام يوم الأربعاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 22 مارس 2023م.