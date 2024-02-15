فؤاد أوكتاي: تركيا تدعم جهود الجزائر بمجلس الأمن

صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لجمهورية تركيا، فؤاد أوكتاي أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي.

وعقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال فؤاد أوكتاي أن بلاده تدعم الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي، من أجل وضع حد للمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق سكان قطاع غزة.

وكشف فؤاد أوكتاي أنه تم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى “السبل الكفيلة بالتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة”، مضيفا بهذا الخصوص “لقد أبلغت الرئيس تبون رسائل من نظيره التركي، السيد طيب رجب أردوغان، حول هذا الموضوع، كما تلقيت من طرفه رسائل لتبليغها إلى الرئيس أردوغان”.

وتابع ذات المسؤول بالقول: “ندعم جهود الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي ونؤكد على العمل المشترك لحل هذه القضية”، مشيرا الى أن “هدفنا مشترك وهو وضع حد للمجازر المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتواصل تدفق المساعدات الانسانية مع التطبيق الفوري لقرارات محكمة العدل الدولية وإدانة المتهمين بجرائم الحرب، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، وكذا التوصل الى حل سلمي ونهائي يضمن الاعتراف بدولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

أما بالنسبة للتعاون الثنائب بيا البلدين قال فؤاد أوكتاي “نحن هنا في إطار لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي وقد بلغنا تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان الى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، كما تطرقنا إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك”.