فؤاد بوغانم مدير “le soir d’algérie ” في ذمة الله

توفي صبيحة اليوم الأربعاء، مدير le soir d’algérie فؤاد بوغانم بعد صراع من المرض.

وحسب مصادر مطلعة، المرحوم غاب عن الساحة الإعلامية منذ فترة بسبب المرض.

للتذكير فؤاد بوغانم من مؤسسي le soir d’algérie، وهذا بعد صدور قانون الإعلام الذي فتح مجال التعددية الإعلامية سنة 1990.

حيث كانت هذه الانطلاقة رفقة مجموعة من الصحفيين العاملين في القطاع في ذلك الوقت.

للإشارة، الفقيد سيوارى الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة دالي براهيم بالعاصمة.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم مجمع النهار بالتعازي الخالصة لعائلة الفقيد والأسرة الإعلامة.

إنا لله وإنا إليه راجعون.