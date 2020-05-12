فؤاد شحات: الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية سيدعم المستثمرين الحقيقيين

قال الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية، إنّ الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية الذي سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم متخصص في دعم وتأطير المستثمرين الكبار.

ويتعلق الأمر بالمستثمرين الذين يتقدمون بطلبات استثمار أراض لا تقل مساحتها عن 500 هكتار.

وأشار فؤاد شحات خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه شروط يحددها الديوان من ضمنها إنتاج المواد الإستراتيجية لزراعة مادة السكر الحبوب و القمح اللين.

وحدد الديوان ثلاثة شروط أساسية للمستثمر وهي تحديد نوع المنتوج وطريقة العمل واستعمال التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الطاقات المتجددة.

وأشار الوزير بهذا الصدد إلى أنه تم منح حوالى 800 ألف هكتار لمستثمرين للاستصلاح والإنتاج الفلاحي غير أنه و”على أرض الواقع لا يوجد سوى 200 ألف هكتار التي بدأ العمل بها.

وقال أن الديوان الجديد سيسمح بالانطلاق مباشرة خلال شهر ماي في توزيع الأراضي على المستثمرين الحقيقيين.

وأشار فؤاد شحات، أن الديوان يعتمد بالدرجة الأولى على المستثمرين المحليين لا يمنع من دخول الأجانب، لكن باحترام قوانين الاستثمار المعمول بها في جميع دول العالم.

وتوقع شحات في الأخير موسما فلاحيا جيدا ،حيث وصل معدل إنتاج الحبوب في بعض الولايات الى أزيد من 65 قنطارا في الهكتار الواحد.