فائدة استذكار المولد النبوي

إن استذكار المولد النبوي الشريف يجب أن يؤخذ من زاويته الإيجابية، لتكون لهذه الذكر الشريفة فائدة تجعل القلوب تخشع وتزداد إيمانا، ومنها ما يأتي:

**الاعتراف بإحسانه على أُمّته، وإخراجها من الظُلُماتِ إلى النّور والهدى والسعادة، وإتباع النبيّ، والاقتداءِ بأخلاقه الكريمة. كتواضعه، ورحمته، وكرمه، وحلمه، وغيرها من الأخلاق، وهذا يستدعي محبّة الله عز وجل.

**التصدُّق والإحسان إلى الفُقراء، وإظهار الفرح والسُرور، ممّا يُشعر الناس بِمحبة وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك استثمار ذكرى المولد النبويّ في التّربيّة، كتذكير الناس بِمعاني النُبوّة. وما جاء فيها من الهُدى والنور، وتذكيرهم بأخلاق النبيّ، وسيرته العطرة، ودينه العظيم

**تعبيرٌ للفرح والسرور وحُبّ النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يُعدّ حُبّه من أُصول الإيمان.لقوله صلى الله عليه وسلم: “لَا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ، حتَّى أكُونَ أحَبَّ إلَيْهِ مِن والِدِهِ ووَلَدِهِ والنَّاسِ أجْمَعِينَ”