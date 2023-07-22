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فابريزيو رومانو:”الأهلي مستعد الآن للكشف عن توقيع رياض محرز “

بقلم فيصل زيان بوزيان
فابريزيو رومانو:”الأهلي مستعد الآن للكشف عن توقيع رياض محرز “
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أعلن الصحفي الإيطالي الشهير والخبير في أخبار إنتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عن حسم نادي الأهلي السعودي صفقة نجم المنتخب الوطني رياض محرز.

وغرد صحفي شبكة سكاي سبورتس، فابريزيو رومانو، عبر تويتر، اليوم السبت:”الأهلي مستعد الآن للكشف عن رياض محرز بصفته نجم توقيع جديد، قد يتم الإعلان رسميًا اليوم”.

وأوضح المصدر، أن صفقة لاعب الخضر رياض محرز للأهلي، مدتها أربع سنوات بعد إجراء الفحص الطبي قبل يومين.

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