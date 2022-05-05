فابريزيو رومانو عن تألق محرز:”إنها فعالية العلامة الزرقاء”
أشاد الصحفي الإيطالي بقناة سكاي سبور، فابريزيو رومانو، بالإحصائيات الإيجابية لنجم مانشستر سيتي. رياض محرز في الموسم الحالي.
وغرّد فابريزو رومانو، أمس الأربعاء، على حسابه على تويتر:”رياض محرز، 24 هدفا هذا الموسم، إنه رقم ضخم بالنسبة للاعب جناح”.
كما أضاف الإيطالي رومانو:”ثقة بيب غوارديولا في محرز جعلته لا يستبدله رغم أدائه الضعيف حتى تمكن من تسجيل الهدف المفتاحي لفريقه”.
وختم فابريزيو رومانو تغريدته:”إنها فعالية العلامة الزرقاء”.
في إشارة من فابريزيو رومانو، لاسترجاع محرز للعلامة التوثيقية على حسابه بتويتر بعد أن حُذفت في وقت سابق.
Rihad Mahrez, 24 goals this season – that’s huge for a winger. Credits to Pep who didn’t sub him off despite a poor performance until the key goal. 🔵🇩🇿 #UCL
Blue tick effect, @verified ✅ pic.twitter.com/em8GJqUcaz
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2022