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الرياضة

فابريزيو رومانو عن تألق محرز:”إنها فعالية العلامة الزرقاء”

بقلم فيصل زيان بوزيان
فابريزيو رومانو عن تألق محرز:”إنها فعالية العلامة الزرقاء”
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أشاد الصحفي الإيطالي بقناة سكاي سبور، فابريزيو رومانو، بالإحصائيات الإيجابية لنجم مانشستر سيتي. رياض محرز في الموسم الحالي.

وغرّد فابريزو رومانو، أمس الأربعاء، على حسابه على تويتر:”رياض محرز، 24 هدفا هذا الموسم، إنه رقم ضخم بالنسبة للاعب جناح”.

كما أضاف الإيطالي رومانو:”ثقة بيب غوارديولا في محرز جعلته لا يستبدله رغم أدائه الضعيف حتى تمكن من تسجيل الهدف المفتاحي لفريقه”.

وختم فابريزيو رومانو تغريدته:”إنها فعالية العلامة الزرقاء”.

في إشارة من فابريزيو رومانو، لاسترجاع محرز للعلامة التوثيقية على حسابه بتويتر بعد أن حُذفت في وقت سابق.

رابط دائم : https://nhar.tv/4QbGL
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