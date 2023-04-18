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الرياضة

فابريزيو رومانو يؤكد انتقال بن سبعيني لبوريسيا دورتموند

بقلم فيصل زيان بوزيان
فابريزيو رومانو يؤكد انتقال بن سبعيني لبوريسيا دورتموند
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كشف الصُحفي فابريزيو رومانو، والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، عن حسم نادي بوريسيا دورتموند صفقة انتقال الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لصفوفه.

وغرّد فابريزيو رومانو، عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: “سيُغادر بن سبعيني صفوف غلادباخ كوكيل حر. اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع بوروسيا دورتموند، وحسم الإعلان عنها مسألة وقت”.

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