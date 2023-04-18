فابريزيو رومانو يؤكد انتقال بن سبعيني لبوريسيا دورتموند

كشف الصُحفي فابريزيو رومانو، والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، عن حسم نادي بوريسيا دورتموند صفقة انتقال الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لصفوفه.

وغرّد فابريزيو رومانو، عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: “سيُغادر بن سبعيني صفوف غلادباخ كوكيل حر. اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع بوروسيا دورتموند، وحسم الإعلان عنها مسألة وقت”.