فابريزيو رومانو يؤكد انتقال بن سبعيني لبوريسيا دورتموند
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشف الصُحفي فابريزيو رومانو، والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، عن حسم نادي بوريسيا دورتموند صفقة انتقال الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لصفوفه.
وغرّد فابريزيو رومانو، عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: “سيُغادر بن سبعيني صفوف غلادباخ كوكيل حر. اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع بوروسيا دورتموند، وحسم الإعلان عنها مسألة وقت”.
No changes on Evan N’Dicka, expected to leave Eintracht Frankfurt on free deal in the summer. 🔴 #transfers
🟡⚫️ Bensebaini will leave Gladbach as free agent — he agreed personal terms with Borussia Dortmund, matter of time to seal and unveil the transfer. pic.twitter.com/iN0tMBv4ns
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2023
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