فابريزيو رومانو يؤكد مغادرة ميسي للبياسجي

أكد الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة سكاي سبورتس، والمتخصص في أخبار إنتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، مغادرة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، صفوف فريقه باريس سان جيرمان.

وأوضح فابريزيو رومانو، اليوم الأربعاء، عبر تغريدة على حسابه على تويتر، أن أمر مغادرة ميسي للبياسجي، أمر محسوم ولاشك فيه.

كما رومانو مادار داخل الكواليس، بين والد ميسي، وإدارة البياسجي، حيث قام خورخي والد اللاعب، بإبلاغ إدارة النادي الفرنسي قرار إبنه بالمغادرة، منذ حوالي شهر.

وهذه النقطة كانت آخر محطة في العلاقة التي كتنت تجمع بين اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإدارة نادي باريس سان جيرمان.