فابريزيو كورسي: “هكذا انسحب نابولي من صفقة بن ناصر”

كشف رئيس نادي إمبولي، فابريزيو كورسي كيف انسحب نادي نابولي من صفقة إسماعيل بن ناصر، قبل انضمامه لنادي آسي ميلان.

وصرح كورسي، لإذاعة “كيس كيس” الإيطالية: “بن ناصر كان مستعدا للانضمام إلى نابولي، ودي لورنتوس كان يريده”.

وأضاف: “اتفقنا على عقد اجتماع بشأنه، ودي لورنتوس كان مقتنعا تماما، لكن شخص ما تدخل لتغيير رأيه، ثم سحب نابولي العرض”.

وتابع رئيس نادي إمبولي، فابريزيو كورسي: “أستمتع بمشاهدة بعض اللاعبين، مثل بن ناصر، الذي يقدم مستويات مبهرة في ميلان”.

يذكر أن اسماعيل بن نصار، انضم لنادي آسي ميلان، صيف 2019، مقابل 16 مليون أورو، لترتفع قيمته حاليا لما يقارب 50 مليون أورو.