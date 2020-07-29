فابريغاس يتجه لمجاورة قديورة وهني في الغرافة

يقترب النجم الإسباني سيسك فابريغاس، من ترسيم انتقاله لنادي الغرافة القطري، ليجاور بذلك الثنائي الجزائري عدلان قديورة، وسفيان هني.

وكشف موقع “فوت ميركاتو”، أن سيسك فابريغاس، توصل لاتفاق مبدأي مع مسؤولي نادي الغرافة، ليضم إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح ذات المصدر، أن نجم نادي نادي موناكو، يتجه لتوقيع عقد، سيربطه بالنادي القطري لمدة موسمين.

يذكر أن سيسك فابريغاس، سبق له مجاورة مهاجم الخضر، إسلام سليماني، في نادي موناكو، ليحين الدور الن على كل من قديورة، وهني، في الغرافة القطري.