قناة النهار فاتح بوطبيق: حضرنا 18 تجمعا شعبيا في مختلف الولايات وكانت كلها ناجحة لمساندة المترشح عبد المجيد تبون بقلم قناة النهار نشر في 24 أوت 2024 - 22:49 الجزائر شارك غرِّد أرسل 17 0 رابط دائم : https://nhar.tv/BdAhZ اقرأ أيضا محاولة انتحار جماعية بقسنطينة.. الولاية تكشف وتوضح قناة النهار 23 أوت صريح جدا :هل يحترم التجار شروط تخزين المواد الإستهلاكية في فصل الصيف قناة النهار 18 أوت بسكرة: الخيالة والبارود في استقبال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي قناة النهار 24 أوت بن قرينة: نندد بشدة بعد الاعتداء على الوفد الدبلوماسي للصحراء الغربية من طرف المغرب قناة النهار 23 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: أولاد دراج بالمسيلة تساند المترشح الحرعبد المجيد تبون قناة النهار 20 أوت بن قرينة: الرئيس تبون يطلب مني رأي الشارع .. وفي كل مرة نتحقق من عدم كفاءة وزراء أو سوء تسييرهم قناة النهار 21 أوت مواطنة من تيزي وزو: "الأبواب كلها مفتوحة للأحزاب مرحبا بيكم وسنصوت للأحسن" قناة النهار 24 أوت يوسف أوشيش: نلتزم بمحاربة السوق الموازية التي تعتبر مكبحاً لتطور الاقتصاد الوطني قناة النهار 23 أوت جماهير غفيرة تستقبل المترشح عبد العالي حساني شريف بولاية وهران قناة النهار 24 أوت ارتفاع سعر كوب القهوة إلى 60 دج يثير استياء المواطنين قناة النهار 10 أوت