قناة النهار فاتح بوطبيق: خطابي في الحملة الانتخابية كان موضوعيا وأعتمد فيه لغة الأرقام بقلم النهار أونلاين نشر في 24 أوت 2024 - 23:35 شارك غرِّد أرسل 11 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/rIas0 اقرأ أيضا أخدم و عول : شاهدو قصة إسماعيل الذي تخلى على شهرية خيالية وهكذا كانت المفجأة قناة النهار 21 أوت صريح جدا : تدخل الأم في إختيار زوجة لابنها..نعمة أم نقمة عند الجزائريين ! قناة النهار 17 أوت وهران : موسم الأفراح والمناسبات ينعش تجارة الورود قناة النهار 07 أوت مصطفى بيراف يقصف بالثقيل : إيمان خليف بنت جزائرية فحلة..والقضية راح تروح للعدالة الدولية قناة النهار 06 أوت فاتح بوطبيق يتنقل في شوارع باتنة وسط هتافات مناشدة للمترشح الحر عبد المجيد تبون قناة النهار 23 أوت منسق عام لجمعية حماية المستهلك : " للأسف وصلنا للشعودة الالكترونية" قناة النهار 22 أوت هكذا تم استقبال بن قرينة والوفد المرافق له في أحد الدواوير بعين بوسيف في المدية قناة النهار 23 أوت صريح جدا : هذا هو المبلغ الذي تنفقه المرأة الجزائرية على إطلالتها في حفلات الزواج قناة النهار 14 أوت شاهد الرئيس تبون يكرّم متفوقة في "البيام" من ذوي الهمم بعد تحصلها على معدل 18.08 قناة النهار 06 أوت فاتح بوطبيق: عبد المجيد تبون استطاع إعادة بناء البيت من خلال عهدته الأولى وجسد طموحات الحراك المبارك قناة النهار 24 أوت