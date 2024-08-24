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فاتح بوطبيق: خطابي في الحملة الانتخابية كان موضوعيا وأعتمد فيه لغة الأرقام

بقلم النهار أونلاين
فاتح بوطبيق: خطابي في الحملة الانتخابية كان موضوعيا وأعتمد فيه لغة الأرقام
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