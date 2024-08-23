قناة النهار فاتح بوطبيق يتنقل في شوارع باتنة وسط هتافات مناشدة للمترشح الحر عبد المجيد تبون بقلم قناة النهار نشر في 23 أوت 2024 - 22:05 الجزائر شارك غرِّد أرسل 24 0 رابط دائم : https://nhar.tv/E8bd7 الجزائر اقرأ أيضا بن قرينة من برج بوعريريج.. "أنا شيات للمواطنين ولوطني ولجيشي وأعتز بذلك" قناة النهار 20 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: الأفافاس تؤكد على صعوبة تنظيم تجمعات في ظل الحرّ الشديد قناة النهار 13 أوت بن قرينة يرافق الصحفيين في الحافلات المخصصة لهم قناة النهار 22 أوت صريح جدا/ مواطن : " راني موجّد صبعي للإنتخابات وعندي 3 بطاقات إنتخاب !!" قناة النهار 15 أوت عمار سنيقري : "محال ندير كبس كبس على الجال دراهم" قناة النهار 11 أوت وزير التجارة : "القهوة مادة غير أساسية وغير مدعمة" قناة النهار 08 أوت تفاصيل صادمة😱لحجز كمية كبيرة من الأسلـ.ـحة والذخـ.ـيرة بـميناء بجاية😱 قناة النهار 14 أوت يوميات مجتمع: أزمة الهوية المهنية في المؤسسات الجزائرية قناة النهار 21 أوت سياسة : كل محاولات التشويش إصطدمت بعزم الجزائريين على إنجاح الإستحقاق الرئاسي قناة النهار 18 أوت الشيخ النوي أوفيسيال :مديرية الحملة الإنتخابية للمترشح عبد المجيد تبون تنفي تعيين متحدث بإسم مترشحهم قناة النهار 11 أوت