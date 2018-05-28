فاتح تريم يصر على خدمات بن ناصر

أكد مدرب غلطة سراي التركي، فاتح تريم، إهتمامه بخدمات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، ورغبته في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وكشفت وسائل إعلام تركية، آخر التصريحات لفاتح تريم، والتي أكد فيها حقيقة إهتمامه بلاعب نادي نابولي، إسماعيل بن ناصر.

وأوضح فاتح تريم، أنه أعطى إدارة فريقه، الضوء الأخضر، من أجل إستقدام اللاعب، وضمه لتشكيلة الفريق تحسبا للموسم المقبل.

ومن المنتظر حسب الصحافة التركية، أن يرسل بطل الدوري التركي، نادي غلطة سراي، مبعوثيه إلى إيطاليا للتفاوض مع إدارة نادي إمبولي، حول صفقة بن ناصر.